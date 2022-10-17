Пленный боевик «Азова»* обвинил Зеленского во лжи насчет обороны Мариуполя

По его словам, с таким отношением властей Украины националисты понимали, что они являются пушечным мясом, «которое ставили на истребление».

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что боевики «Азова»* в Мариуполе решили держаться до последнего, были ложью. Об этом рассказал находящийся в заключении сержант полка «Азов»* Михаил Швец.

«Нам дали приказ, также нам врали, как я уже здесь узнал, что Зеленский рассказывал телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя, но мы такие мужественные, сказали, что будем держаться до последнего. На самом деле, никто не предлагал, просто давали приказ стоять до конца», - подчеркнул пленный, передает РИА Новости.

По его словам, с таким отношением украинских властей националисты понимали, что они просто пушечное мясо, «которое ставили на истребление».

Ранее сообщалось, что более 400 боевиков «Азова»* доставили с конца сентября в разные изоляторы РФ, они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан. Об этом заявили в Следственном комитете России.

* «Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.