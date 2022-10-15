МИД РФ направил ноту протеста на акты вандализма у российской дипмиссии в ФРГ

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала ситуацию с нападениями на здания дипмиссии в Берлине и во Франкфурте-на-Майне.

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Посольство РФ заявило МИД ФРГ решительный протест на враждебные акции у зданий российской дипмиссии в Берлине и во Франкфурте-на-Майне. Официальный представитель МИД РФЙ Мария Захарова прокомментировала ноту протеста и назвала возмутительной отсутствие реакции властей Германии на два ЧП.

«Возмущены отсутствием адекватной реакции властей ФРГ на акты вандализма, совершенные 10 октября сочувствующими киевскому режиму организованными группами злоумышленников против Посольства России в Берлине и Генерального консульства России во Франкфурте-на-Майне. В обоих случаях сотрудники немецкой полиции, отвечающие за безопасность указанных российских дипломатических учреждений, не оказали и не пытались оказывать какое-либо противодействие лицам, нанесшим материальный ущерб нашим заграничным представительствам. Ни один из вандалов задержан не был. Посольство России нотой заявило МИД ФРГ решительный протест по поводу этих враждебных акций, беспрепятственно осуществлённых при фактическом бездеятельном попустительстве подразделений полиции,ответственных за недопущение подобных инцидентов», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Россия настаивает на исполнении властями ФРГ обязанностей по обеспечению безопасности иностранных дипломатических представительств в своей стране, что прописано в Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.

Захарова обратила внимание властей Германии на необходимость усилить охрану российской дипмиссии в ФРГ.

«С учетом упомянутых актов вандализма и предшествовавших им в течение 2022 года схожих происшествий ожидаем, что немецкие правоохранительные органы на деле усилят охрану зданий и территорий Посольства России в Берлине и наших генеральных консульств в федеральных землях», - отметила дипломат.

В российском МИДе полагают, что власти ФРГ возможно проигнорируют ноту протеста и «обоснованную озабоченность и запросы российской стороны», тогда Москва оставляет за собой право «воспринимать это как сознательное недружественное решение, которое будет нами учтено в практическом измерении».