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Axios: США перестанут финансировать Украину в случае победы республиканцев

Виктория Ивашечкина
07:33 20.10.2022
Предполагается, что сдвиг в изменении отношения Вашингтона к финансированию Киева произойдет за счет изменений мнения американских избирателей.
Axios: США перестанут финансировать Украину в случае победы республиканцев
© Фото: Alex Edelman, GlobalLookPress
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В случае победы республиканцев на выборах в палату представителей США может прекратить финансировать Украину. Об этом пишет Axios, ссылаясь на заявления членов партии. 

«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги, то Украина - это самое последнее, о чем вы думаете», - рассказал изданию член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг.

По его словам, сдвиг в изменении отношения Вашингтона к финансированию Украины произойдет за счет изменений мнения американских избирателей.

«Думаю, когда люди окажутся в условиях рецессии, они не станут выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать», - подчеркнул республиканец Кевин Маккарти.

В свою очередь, член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол, говоря о вопросе финансирования Украины, уточнил, что республиканцы желают «видеть больше подотчетности и надзора».

На днях президент США Джо Байден распорядился об отправке пакета военной помощи Киеву на сумму 725 миллионов долларов. Как отмечалось, в состав пакета могут войти бронеавтомобили и боеприпасы.

При этом ранее Байден предупредил украинского президента Владимира Зеленского, что тот может не дождаться помощи от США, если продолжит жаловаться. Это заявление стало ответом на неоднократные требования Зеленского отправлять больше военной помощи Украине.

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