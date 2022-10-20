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В Туве создали оперштаб после введения в регионе режима базовой готовности

Виктория Ивашечкина
06:55 20.10.2022
Его возглавил глава республики Владислав Ховалыг.
В Туве создали оперштаб после введения в регионе режима базовой готовности
© Фото: merkhovalyg, VK
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Глава Тувы Владислав Ховалыг создал и возглавил республиканский оперштаб после введения в регионе режима базовой готовности.

«Возглавил оперативный штаб, созданный в Туве в рамках обеспечения Указа президента Российской Федерации. В него входят руководители министерств и ведомств, правоохранительных и оперативных структур, предприятий жизнеобеспечения», - отметил Ховалыг в своем Telegram-канале

Он подчеркнул, что на территории республики вводится режим базовой готовности. При этом, по словам главы Тувы, это не подразумевает ограничений. В первую очередь режим коснется усиления охраны общественного порядка и обеспечения общих мер безопасности.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов страны и об особых режимах в других регионах. По словам главы государства, указ будет незамедлительно направлен в Совфед на утверждение. Он также добавил, что о принятом решении уже проинформирована Госдума.

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