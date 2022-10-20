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«Без тыла нет победы»: как специалисты рембата восстанавливают военную технику в ДНР

Максим Крюков
Андрей Лазарев
07:10 20.10.2022
Нередко военнослужащим приходится работать и на переднем крае - под обстрелами, каждый раз рискуя жизнью.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На территории Донецкой Народной Республики, рядом с линией фронта российские военные развернули ремонтно-восстановительную базу, где проходят техническое обслуживание БМП и танки. Они приезжают сюда или своим ходом, или же их доставляют с помощью средств эвакуации. Здесь специалисты дают боевым машинам вторую жизнь.

Используя кран - манипулятор, специалисты рембатальона достают из БМП заклинивший двигатель. Его предстоит осмотреть детально. Если восстановить быстро не получится, предстоит быстрая замена - благо ресурсы позволяют. Рядом ремонтируют ходовую Т-72. Танк необходимо как можно скорее вернуть в строй. Больше пяти дней техника на ремонте не задерживается. Бывает, успевают и быстрее.

Но скорость здесь - не в ущерб качеству. В рембатальоне Восточного военного округа (ВВО) есть мастера на все руки. Одни отвечают за боевую часть техники, другие - за механическую.

«Ребята все трудятся. Без тыла нет победы. Чем можем, тем помогаем», - сказал командир взвода ремонтной диагностики Александр.

Но это такой тыл, который находится совсем рядом с линией боевого соприкосновения. И работа здесь кипит и днем и ночью. Стучат, варят, закручивают, заливают, перебирают и крепят. Этим людям по плечу любая поломка.

«Самые частые поломки - это двигатель и коробка передач. Что сломается, с чем обращаются, все делаем», - рассказал командир ремонтного отделения Валерий.

Колеса, двигатель, стартер - разобрать, починить, все смазать и собрать обратно. Это военная - ремонтная база под открытым небом чем-то напоминает обыкновенную автомастерскую. На одном из участков, например, ремонтируют тяжелые «Уралы» и «КамАЗы». Специалисты уделяют внимание каждой детали.

И их вклад невозможно переоценить. Ведь нередко приходится работать и на переднем крае - под обстрелами. Каждый раз рискуя жизнью.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы ремонтно-восстановительных подразделений Воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации. Военнослужащие выполняют плановое обслуживание и восстановление систем, узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техники, а также техники артиллерии на сборном пункте поврежденных машин. Отремонтированная техника сначала отправляется на испытания, затем на передовую.

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