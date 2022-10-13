Работают круглосуточно: как восстанавливают военную технику в зоне СВО
Ремонтно-восстановительные подразделения Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации выполняют плановое обслуживание и восстановление систем, узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техники, а также техники артиллерии на сборном пункте поврежденных машин. Минобороны РФ показало процесс восстановительных работ.
Отремонтированная техника сначала отправляется на испытания, затем на передовую. Сейчас на ремонте находятся автомобиль КамАЗ-5350, боевая машина десанта БМД-4М и другая техника, которая ремонтируется в течение суток и затем возвращается в строй.
Командование ВДВ отмечает высокую эффективность военнослужащих, выполняющих восстановительные работы в зоне СВО. Ремонтно-восстановительные подразделения работают круглосуточно
Ранее Минобороны России показало, как бойцы ВДВ разгромили колонну украинских военнослужащих. На кадрах с коптера видно, как российские войска наносят удар по цели.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов