Работают круглосуточно: как восстанавливают военную технику в зоне СВО

Специальные подразделения ВДВ чинят системы, узлы, агрегаты и вооружение военной техники, а затем ее отправляют обратно в зону боевых действий.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Ремонтно-восстановительные подразделения Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации выполняют плановое обслуживание и восстановление систем, узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техники, а также техники артиллерии на сборном пункте поврежденных машин. Минобороны РФ показало процесс восстановительных работ.

Отремонтированная техника сначала отправляется на испытания, затем на передовую. Сейчас на ремонте находятся автомобиль КамАЗ-5350, боевая машина десанта БМД-4М и другая техника, которая ремонтируется в течение суток и затем возвращается в строй.

Командование ВДВ отмечает высокую эффективность военнослужащих, выполняющих восстановительные работы в зоне СВО. Ремонтно-восстановительные подразделения работают круглосуточно

Ранее Минобороны России показало, как бойцы ВДВ разгромили колонну украинских военнослужащих. На кадрах с коптера видно, как российские войска наносят удар по цели.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов