«Известия»: РФ может ввести мораторий на выплаты за лизинг иностранной техники

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам проработать вопрос о введении моратория на выплаты за лизинг иностранной техники. Об этом информируют «Известия», ссылаясь на официальный документ.

Уточняется, что премьер поручил главе Минпромторга Денису Мантурову и главе Минтранса Виталию Савельеву проработать данный вопрос. Ранее с таким предложением к Мишустину обратился глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Как утверждается, инициатива связана с тем, что иностранные автомобильные концерны, покинувшие российский рынок и переставшие выполнять свою часть обязательств, продолжают взыскивать платежи в полном объеме с российских бизнесменов через подконтрольные им лизинговые компании. В частности, среди таких компаний числится Mercedes, Volvo, Scania, MAN.

«Необходимость российских компаний нести незапланированные расходы на гарантийное и сервисное обслуживание оказывает разрушающее воздействие на отрасль грузоперевозок», - отметили в ОПИ.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть законопроект о введении льготного режима при ввозе автомобилей из-за рубежа для некоторых категорий граждан.

Отмечалось, что при одобрении проекта новый порядок растаможки автомобилей вступит в силу с 1 января 2023 года. В законопроекте указывается, что после выпуска автомобиля в обращение уплаченные при таможенном декларировании пошлины являются излишне уплаченными.