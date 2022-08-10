В России могут ввести льготы на ввоз автомобилей из-за границы
Госдума России собирается рассмотреть законопроект о введении льготного режима при ввозе автомобилей из-за рубежа для некоторых категорий граждан.
«Известия» пишут, что при одобрении проекта новый порядок растаможки автомобилей вступит в силу с 1 января 2023 года. В законопроекте указывается, что после выпуска автомобиля в обращение уплаченные при таможенном декларировании пошлины являются излишне уплаченными. Как отмечается, они подлежат возмещению из средств федерального бюджета.
В свою очередь, как отмечает издание, законопроект предполагает, что льготы смогут получить родители или усыновители в многодетных семьях, ветераны боевых действий. Также предполагается, что льготная растаможка будет доступна только один раз. Авторы предложения подчеркнули, что таможенные пошлины могут достигать 54% от стоимости авто.
Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли Российской Федерации приняло решение о выделении 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили.
При этом десять миллиардов будут направлены на возобновление по автокредитованию, почти пять миллиардов - на льготный лизинг, более двух с половиной миллиардов - на скидки по электрическому транспорту, а также более трех миллиардов рублей - на газомоторную технику.