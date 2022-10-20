В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Менеджер ресторана в Париже объяснил, почему выгнал украинок из заведения

Анна Касаткина
06:09 20.10.2022
По словам мужчины, украинки сходили в уборную, однако так ничего и не заказали, хотя это запрещено правилами заведения.
Менеджер ресторана в Париже объяснил, почему выгнал украинок из заведения
© Фото: Доминик Бутен РИА Новости
Читайте нас на:

Украинки, которых выгнали из ресторана в Париже с криками «Да здравствует Путин!», сидели в заведении и воспользовались туалетом, однако так и не сделали заказ, что не понравилось персоналу. Об этом телеканалу BFM рассказал управляющий ресторана, у которого произошел конфликт с женщинами.

По его словам, две украинки сходили в уборную, после этого к ним несколько раз подходила официантка, однако они так ничего и не заказали. При этом украинки изначально знали условия пользования туалетом. Из-за этого произошел конфликт с менеджером, в ходе которого одна из посетительниц начала писать плохой отзыв на ресторан в приложении.

Как отметил управляющий, для персонала ресторана неважна национальностей гостей.

«Они просто не хотели ничего заказывать, да еще и заставили персонал тратить на них время, когда зал был полон клиентов», — пояснил он.

Ранее в Сети появилось видео, на котором менеджер ресторана в Монмартре выгонят украинок из ресторана и вслед говорит им: «Viva La Poutine!» («Да здравствует Путин!»). Заместитель мэра Парижа Жан-Люк Ромеро-Мишель, заявил, что такое поведение неприемлемо, и призвал наказать владельцев.

Ранее жительница Великобритании рассказала о своем опыте приема украинских беженцев. По словам, женщины гостеприимство обернулось для нее катастрофой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:30 Армия
Видео
Дрон против танка: кадры уничтожения техники ВСУ с БПЛА
02:06 В стране и мире
Видео
Осколки стекла и следы от снарядов: кадры последствий обстрела центра Донецка
05:23 В стране и мире
ВСУ обстреляли луганский поселок Червоный Прапор из РСЗО HIMARS
05:12 Армия
Видео
С навигатором и мессенджером: какими «смартфонами» пользуются военные РФ на передовой
23:47 В стране и мире
Видео
Блокировать угрозы: что означает введение режима повышенной готовности в регионах России
Популярное
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.