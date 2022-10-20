Менеджер ресторана в Париже объяснил, почему выгнал украинок из заведения

По словам мужчины, украинки сходили в уборную, однако так ничего и не заказали, хотя это запрещено правилами заведения.

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Украинки, которых выгнали из ресторана в Париже с криками «Да здравствует Путин!», сидели в заведении и воспользовались туалетом, однако так и не сделали заказ, что не понравилось персоналу. Об этом телеканалу BFM рассказал управляющий ресторана, у которого произошел конфликт с женщинами.

По его словам, две украинки сходили в уборную, после этого к ним несколько раз подходила официантка, однако они так ничего и не заказали. При этом украинки изначально знали условия пользования туалетом. Из-за этого произошел конфликт с менеджером, в ходе которого одна из посетительниц начала писать плохой отзыв на ресторан в приложении.

Как отметил управляющий, для персонала ресторана неважна национальностей гостей.

«Они просто не хотели ничего заказывать, да еще и заставили персонал тратить на них время, когда зал был полон клиентов», — пояснил он.

Ранее в Сети появилось видео, на котором менеджер ресторана в Монмартре выгонят украинок из ресторана и вслед говорит им: «Viva La Poutine!» («Да здравствует Путин!»). Заместитель мэра Парижа Жан-Люк Ромеро-Мишель, заявил, что такое поведение неприемлемо, и призвал наказать владельцев.

Ранее жительница Великобритании рассказала о своем опыте приема украинских беженцев. По словам, женщины гостеприимство обернулось для нее катастрофой.