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ВСУ обстреляли луганский поселок Червоный Прапор из РСЗО HIMARS

Сергей Лебедев
05:23 20.10.2022
По населенному пункту выпустили шесть ракет.
ВСУ обстреляли луганский поселок Червоный Прапор из РСЗО HIMARS
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress
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В четверг ночью украинские войска выпустили шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по поселку Червоный Прапор в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.00 по населенному пункту Червоный Прапор с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее ВСУ снарядами натовского калибра обстреляли центр Донецка. Под удар попала администрация Ворошиловского района города.

В здании на площади Ленина серьезно пострадали первый и второй этажи. В частности, выбило почти все стекла в окнах.

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