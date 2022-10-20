ВСУ обстреляли луганский поселок Червоный Прапор из РСЗО HIMARS

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В четверг ночью украинские войска выпустили шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по поселку Червоный Прапор в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.00 по населенному пункту Червоный Прапор с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее ВСУ снарядами натовского калибра обстреляли центр Донецка. Под удар попала администрация Ворошиловского района города.

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