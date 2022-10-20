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Через танковые дуэли и под артобстрелами: как экипажи Т-72Б3 «прогрызают» оборону ВСУ

Роман Закурдаев
04:32 20.10.2022
Действовать приходится быстро, незаметно и без промедлений.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Почти круглыми сутками в зоне проведения специальной операции работают экипажи танков Т-72Б3 Южного военного округа. Многие из бойцов участвуют в битве за Донбасс с самого начала СВО и накопили большой опыт, который помогает эффективно противостоять ВСУ.

Действовать приходится быстро и без промедлений. Танки меняют позиции почти после каждой стрельбы, чтобы не попасть под ответный огонь. Некоторые экипажи уже не раз становились «живой мишенью» для вражеской артиллерии и минометов. 

«Снаряды ложились рядом, но благодаря грамотным действиям мы уходим. В основном бьют минометами, просто они пристреливаются по тем позициям, где мы работаем», - говорит командир танкового взвода с позывным «Голландец».

Приходится экипажам грозных машин участвовать и в танковых дуэлях.

«С танком встречался в 124 метрах. Мы успели первыми выстрелить и поразить», - вспоминает наводчик с позывным «Сибирь».

Часто танкисты выступают в качестве поддержки пехоты. Благодаря точным ударам по опорным пунктам боевиков, удается постепенно прогрызать оборонительные линии ВСУ.

Напомним, ранее «Звезда» показывала, как обучают мобилизованных танкистов перед отправкой в зону проведения спецоперации. Призванные резервисты учатся преодолевать преграды, стрелять и изучают различные тактические приемы.

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