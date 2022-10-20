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В АТОР оценили ситуацию с выдачей россиянам шенгенских виз

Анна Касаткина
03:15 20.10.2022
Страны Евросоюза существенно сократили срок действия мультивиз для российских граждан, отметили в организации.
В АТОР оценили ситуацию с выдачей россиянам шенгенских виз
© Фото: Татьяна Волобуева РИА Новости
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Страны Шенгенского соглашения сократили сроки действия мультивиз для российских граждан, в некоторых случаях срок пребывания ограничивают всего двумя неделями. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

По его словам, в среднем мультивизы сейчас выдают на срок от полугода до года, в то время как до 2020 года визу, например, во Францию можно было легко получить на пять лет.

«По нашей информации, выросло число шенгенов, выдаваемых под сроки поездки или с небольшим запасом «на изменение планов». Доходит до абсурда — могут выдать мультивизу сроком действия две недели», — отметил он.

Мурадян уточнил, что сейчас «длинные» визы для россиян продолжают выдавать Франция, Италия и Греция, остальные же, включая Испанию и Венгрию, чаще всего ставят визу под сроки поездки. В то же время Мурадян уточняет, что Венгрия в любом случае останется для россиян «лазейкой» в Европу, так как до последнего будет сопротивляться заградительным мерам со стороны Евросоюза.

К тому же, Венгрия, как и Греция, не устанавливают для российских туристов искусственных препятствий, как, к примеру, Германия. ФРГ начала требовать от желающих попасть в страну россиян иметь счет в банке, оперирующем в странах ЕС, оплаченное жилье и страховку европейской компании, которую невозможно оформить из России, пояснил Мурадян. По его мнению, примеру Германии в будущем могут последовать и другие страны Евросоюза, которые «недружественно» настроены к России.

Ранее Финляндия предложила включить туристические визы для российских граждан в сферу санкций Евросоюза. Наряду с Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей, Чехией, Словакией, Данией, Бельгией и Нидерландами эта страна осенью перестала выдавать визы путешественникам из РФ.

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