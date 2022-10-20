ЕК объявила о новой программе гумпомощи Украине

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Еврокомиссия (ЕК) объявила о новой программе помощи Украине. Она будет включать в себя развертывание в стране предстоящей зимой временных убежищ и гуманитарную помощь уязвимым слоям населения.

По словам находящегося на Украине члена ЕК по антикризисному управлению Янеза Ленарчича, предстоящая зима, вероятно, принесет стране «серьезные проблемы».

«Благодаря нашему резерву rescEU (спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС. Прим.ред.) будет возможно немедленно развернуть временные убежища в трех разных областях Украины», — цитирует Ленарчича «Интерфакс».

На переброску на Украину запасов чрезвычайных укрытий и других предметов Евросоюз потратит 62,3 миллиона евро, говорится в опубликованном ЕК коммюнике. На помощь в сфере образования, продовольствие, доступ к питьевой воде и защиту от холодной зимы направят в целом 175 миллионов евро, уточнил Ленарчич.

Ранее министры иностранных дел стран-членов Евросоюза приняли решение о выделении Киеву шестого транша военной помощи на сумму 500 миллионов евро.