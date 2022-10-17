В ЕС утвердили новый транш военной помощи Киеву на 500 млн евро

С учетом нового шестого транша общий вклад ЕС в помощь Украине теперь составит 3,1 млрд евро, отметили в Евросоюзе.

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Министры иностранных дел стран - участниц ЕС приняли окончательное решение о выделении Киеву шестого транша военной помощи, она составит 500 миллионов евро. Кроме того, Европейским союзом было утверждено разворачивание за пределами Украины тренировочной миссии для бойцов ВСУ, утверждается в обнародованных заявлениях Совета ЕС.

Таким образом, суммарное количество средств, выделенных Европейским союзом Украине, будет составлять 3,1 млрд евро, подчеркнули в ЕС.

«Совет сегодня утвердил дополнительные меры в рамках Европейского фонда мира для дальнейшей поддержки и устойчивости украинских вооруженных сил», - указано в документах.

Также в ЕС заявили, что военное оборудование, средства на которое будут выделены из нового транша, соответствует приоритетам, озвученным киевскими властями.

В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали, что регулярная военная помощь Киеву, накачивание Украины оружием и обучение бойцов ВСУ только затягивают конфликт. Кроме того, в Москве подчеркивали, что действия европейских политиков не учитывают интересы жителей ЕС.