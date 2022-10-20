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Президент Колумбии обвинил США в разрушении мировой экономики ради спасения своей

Сергей Лебедев
03:40 20.10.2022
По словам Густаво Петро, грядет экономический кризис.
Президент Колумбии обвинил США в разрушении мировой экономики ради спасения своей
© Фото: S. Barros Keystone Press Agency GlobalLookPress
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Соединенные Штаты Америки без оглядки на другие страны разрушают всю мировую экономику, чтобы защитить собственную. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро. По его словам, грядет экономический кризис, сообщает Vanguardia.

«США принимают меры собственной защиты, иногда не задумываясь об их последствиях», - сказал колумбийский лидер в ходе выступления в муниципалитете Ураба в Антиокии.

Густаво Петро отметил, что из-за подобной политики США экономика латиноамериканских стран опустошается. По его словам, государства континента разграбляются.

Напомним, недавно экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена в опустошении стратегического резерва нефти. Он предсказал сильный всплеск цен на бензин из-за действий руководства страны.

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