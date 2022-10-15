Ежедневно бьют врага: кадры боевой работы минометчиков ЮВО в зоне спецоперации
Минобороны России показало кадры боевой работы минометных подразделений ЮВО в ходе специальной военной операции.
«Мы работаем со 120-миллиметровым минометом 2Б11. Дальность стрельбы у него на переменном заряде до 5700 метров, на дальнобойном заряде поражаем цели до 7 километров», - рассказывает Иван, командир расчета.
По словам бойца, работают минометчики каждый день. Раз в два-три дня враг совершает провокации и пытается зайти на рубежи российских подразделений, однако боевые расчеты успешно противостоят противнику. Минометные подразделения поддерживают основные силы ВС РФ и регулярно уничтожают стратегически важные цели, живую силу и военную технику украинских войск.
Ранее «Звезда» рассказала, как проходит боевая работа танкистов ЮВО. Зачастую огонь ведется с предельно коротких дистанций.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов