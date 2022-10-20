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Власти Брянской области рассказали о первом заседании оперштаба

Ян Брацкий
20:37 20.10.2022
Накануне президент Владимир Путин ввел режим военного положения в новых регионах страны и подписал указ о различных уровнях реагирования на угрозы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Брянской области, где указом президента Владимира Путина введен средний уровень реагирования на угрозы, создан оперативный штаб. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«В него вошли представители всех органов власти и силовых структур. Задача - решение вопросов, возникающих в ходе проведения специальной военной операции. В любой момент мы можем собрать оперативный штаб и принять решения, которые будут обязательными для выполнения всеми органами власти», - рассказал Богомаз.

На жизни региона это никак не отразится, добавил губернатор.

«Если говорить про население Брянской области, то для них ничего не изменилось. Они как жили, так и будут жить дальше, но для решения тех задач, которые могут возникнуть, для этого создан штаб в области, который будет решать жизненно важные задачи», - отметил Богомаз.

Как заявил губернатор Брянской области, первое заседание оперативного штаба уже состоялось. На нем заслушали доклад силовиков, наметили ближайшие цели и задачи. Собираться на заседания штаб будет каждую неделю.

Накануне президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в новых регионах России. В указе главы государства предусмотрены несколько уровней реагирования. Так максимальный уровень предусмотрен на территории народных республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Средний уровень - в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе. Режим повышенной готовности отныне будет действовать на территории остальных регионов Центрального и Южного федеральных округов.

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