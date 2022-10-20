Глава КДК РФС Григорьянц объяснил причины наказания тренеров «Спартака» и ЦСКА

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц разъяснил причины наказания главных тренеров московского «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.

«Абаскаль наказан за неспортивное поведение и провокационные действия, которые создали угрозу возникновения нарушения общественного порядка. Данная статья предусматривает один матч дисквалификации. Что касается Федотова, то мы применили наказание за оскорбление игрока и оскорбление официального лица клуба... В данном случае статья предусматривает минимум два матча дисквалификации, но один матч как условный и штраф», - объяснил Григорьянц.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял во внимание тот факт, что конфликт между наставниками команд улажен и они больше не имеют друг к другу претензий, добавил он.

«Все в соответствии с дисциплинарным регламентом. Это футбол, там есть эмоции, это понятно. Но эмоции не должны переходить границы и превращаться в оскорбления, иначе мы так можем далеко зайти», - отметил глава КДК РФС.

Инцидент произошел 16 октября в перерыве матча 13-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком». После словесной перепалки испанец Абаскаль пытался прорваться к технической зоне соперников, а Федотов активно использовал нецензурную брань. В итоге Федотов пропустит матч своей команды с «Оренбургом», а Абаскаль не сможет присутствовать на игре с подмосковными «Химками».