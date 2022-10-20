Спорт КДК РФС дисквалифицировал тренеров «Спартака» и ЦСКА на одну игру Ян Брацкий Кроме того, решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС оба тренера оштрафованы на 50 тысяч рублей. © Фото: Edgar Breshchanov, Edgar Breshchanov, GlobalLookPress Читайте нас на: Московские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА проведут следующие встречи без главных тренеров. Наставник красно-белых Гильермо Абаскаль дисквалифицирован на одну игру, а руководитель армейцев Владимир Федотов - на две (одна - условно) из-за словесной перепалки в перерыве матча 13-го тура Российской премьер-лиги. Также оба тренера оштрафованы на 50 тысяч рублей. Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС.



Инцидент произошел 16 октября на домашнем стадионе ЦСКА. Испанец Абаскаль пытался прорваться к технической зоне соперников, а Федотов активно использовал нецензурную брань, пишет «Спорт-экспресс». Таким образом, Федотов пропустит матч своей команды с «Оренбургом», а Абаскаль не сможет присутствовать на игре с подмосковными «Химками».



К слову, скандальная игра завершилась со счетом 2:2. В составе «Спартака» голами отметились Антон Зиньковский и Александр Соболев, у ЦСКА дубль на свой счет записал Федор Чалов. Экспертное мнение и аналитика