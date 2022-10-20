Нагрузку выдержит: корреспондент показала, как собирают пролеты Крымского моста

Каждый болт выдерживает нагрузку до 6,5 тонн, а весь пролет в сборе весит 250 тонн.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко показала пролеты Крымского моста, которые установят вместо рухнувших после взрыва. На стапельной площадке в Краснодарском крае ведется укрупнительная сборка пролетных строений.

Металлоконструкции полностью готовят, формируют, стягивают собирают, скрепляют болтами. Каждый такой болт выдерживает нагрузку до 6,5 тонн, а весь пролет в сборе весит 250 тонн.

Также корреспондент показала, как проиходит демонтаж поврежденных пролетных строений Крымского моста. Пролетное строение разрезают на блоки, которые заменят на новые. С помощью плавучих кранов поврежденные участки погружают на баржи и вывозят на площадки складирования.