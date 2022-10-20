С россиянина Александра Франчетти сняли все обвинения в горсуде Праги
Городской суд Праги снял все обвинения с россиянина Александра Франчетти, задержанного в сентябре 2021 года в аэропорту чешской столицы по запросу Украины. Об этом заявила его адвокат Ленка Шрамкова.
«Горсуд Праги рассмотрел в четверг дело гражданина России Александра Франчетти и снял с него все обвинения. Еще сегодня он должен выйти на свободу», - цитирует адвоката РИА Новости.
Сообщается, что прокурор подал протест на это решение, который будет рассматриваться в Верховном суде Праги, добавила защитница россиянина.
Ранее адвокат и руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов заявил, что преследование Украиной российского активиста связано с тем, что он поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и даже создал один из отрядов самообороны Севастополя.