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Внучатый племянник Кеннеди был наемником на Украине

Анна Назайкина
17:19 20.10.2022
Он также объяснил, почему назвал свое настоящее имя только одному человеку в легионе.
Внучатый племянник Кеннеди был наемником на Украине
© Фото: jconorkennedy, Instagram*
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Внучатый племянник президента Соединенных Штатов (1961-1963) Джона Кеннеди Коннор был наемником на Украине. Об этом он рассказал в социальных сетях.

«Я хотел помочь. Когда я услышал об Украинском интернациональном легионе, я знал, что пойду, и пошел в посольство, чтобы записаться на следующий день», - написал он на странице в Instagram*.

Он уточнил, что назвал свое настоящее имя только одному человеку в легионе, так как не хотел, чтобы к нему относились по-особенному, а также стремился избежать переживаний со стороны близких.

«Перед поступлением у меня не было военного опыта и я не был хорошим стрелком, но я мог носить тяжелые предметы и быстро учился. Я был готов умереть там», - добавил Коннор.

Мужчина отметил, что его пребывание на Украине не было продолжительным, однако за этот срок он понял, что ему нравится быть солдатом гораздо больше, чем он мог предположить.

Ранее сложивший оружие британский наемник Эндрю Хилл предупредил о последствиях граждан англоязычных стран, которые хотят поехать на Украину, чтобы встать на сторону Киева.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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