Начальник НЦУО Горшенин заявил о привлечении регионов РФ и бизнеса к восстановлению инфраструктуры САР

Налажен прямой доверительный диалог по широкому спектру направлений взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Сирией, отметил он.

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Работа по укреплению взаимодействия между Россией и Сирией в области торговли, культурного наследия, развития промышленности и сельского хозяйства продолжается. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба (МКШ) РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии полковник Олег Горшенин.

«Проведено более 60 встреч с сирийскими партнерами. Налажен прямой доверительный диалог по широкому спектру направлений взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, в том числе по привлечению российских регионов и частного бизнеса к восстановлению объектов инфраструктуры, промышленного и сельскохозяйственного производства», - сказал он в ходе совместного заседания МКШ.

По словам Горшенина, отдельный акцент сделан на развитии российско-сирийского взаимодействия в сферах культуры и образования.

Ранее сообщалось, что Горшенин назначен главой Национального центра управления обороной (НЦУО). На этом посту он сменил Михаила Мизинцева. В ходе заседания Горшенин заявил, что РФ продолжит помогать Сирии, несмотря на проведение спецоперации на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов