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Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса

Анна Назайкина
15:07 20.10.2022
Кроме того, российский лидер подписал закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время участия в СВО.
Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса
© Фото: Elena Mayorova, GlobalLookPress
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, которым кредитные каникулы предоставляются ООО, единственные владельцы которых были мобилизованы. Документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как утверждается, закон относится к малому и среднему бизнесу. Речь идет об организациях, которые взяли кредиты, в том числе ипотечные, до того, как их владельцы были мобилизованы.

Кроме того, российский лидер подписал закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время участия в специальной военной операции.

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