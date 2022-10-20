Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса

Кроме того, российский лидер подписал закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время участия в СВО.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, которым кредитные каникулы предоставляются ООО, единственные владельцы которых были мобилизованы. Документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как утверждается, закон относится к малому и среднему бизнесу. Речь идет об организациях, которые взяли кредиты, в том числе ипотечные, до того, как их владельцы были мобилизованы.

Кроме того, российский лидер подписал закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время участия в специальной военной операции.