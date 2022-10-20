Армия Армия Армия

Разрушить укрепления: как «Рапира» громит украинские позиции на Авдеевском направлении

Роман Закурдаев
16:06 20.10.2022
Как сообщил корреспондент «Звезды», интенсивная стрельба по направлению поселка Опытный на Авдеевском направлении со стороны наших артиллеристов ведется в течение всего дня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев работает на территории Донецкой Народной Республики. Он увидел, как наши бойцы ведут огонь из 100-миллиметрового орудия «Рапира» по укреплениям украинских боевиков. 

«Вот такая интенсивная стрельба по направлению поселка Опытный ведется в течение всего дня, выбивают опорные пункты ВСУ на Авдеевском направлении», - прокомментировал корреспондент.

Когда стрельба была завершена, расчет орудия принялся быстро менять позицию. Съемочная группа «Звезды» тоже бросилась подальше от позиции, с которой шел обстрел неприятеля, - никто не хотел стать жертвой ответного удара. 

Ранее «Звезда» показала, как экипажи Т-72Б3 Южного военного округа «прогрызают» оборону ВСУ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:34 Армия
Видео
Начальник НЦУО Горшенин заявил о привлечении регионов РФ и бизнеса к восстановлению инфраструктуры САР
15:51 В стране и мире
Захарова об отставке Лиз Трасс: такого позора Британия еще не знала
15:30 Армия
Видео
В МО РФ заявили, что Запад стремится похитить нефть Сирии и зерно Украины
15:18 Спорт
КДК РФС дисквалифицировал тренеров «Спартака» и ЦСКА на одну игру
15:07 В стране и мире
Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса
Популярное
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.