Разрушить укрепления: как «Рапира» громит украинские позиции на Авдеевском направлении

Как сообщил корреспондент «Звезды», интенсивная стрельба по направлению поселка Опытный на Авдеевском направлении со стороны наших артиллеристов ведется в течение всего дня.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев работает на территории Донецкой Народной Республики. Он увидел, как наши бойцы ведут огонь из 100-миллиметрового орудия «Рапира» по укреплениям украинских боевиков.

«Вот такая интенсивная стрельба по направлению поселка Опытный ведется в течение всего дня, выбивают опорные пункты ВСУ на Авдеевском направлении», - прокомментировал корреспондент.

Когда стрельба была завершена, расчет орудия принялся быстро менять позицию. Съемочная группа «Звезды» тоже бросилась подальше от позиции, с которой шел обстрел неприятеля, - никто не хотел стать жертвой ответного удара.

Ранее «Звезда» показала, как экипажи Т-72Б3 Южного военного округа «прогрызают» оборону ВСУ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов