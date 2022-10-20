В МО РФ заявили, что Запад стремится похитить нефть Сирии и зерно Украины

В результате безответственных действий западной коалиции все более реалистичной становится угроза продовольственного кризиса в развивающихся и беднейших странах мира, добавили в МО РФ.

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Западные страны стремятся похитить нефть и зерно из Сирии и Украины, что может привести к продовольственному кризису в развивающихся странах. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба (МКШ) РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии полковник Олег Горшенин.

«Цинично заявляя о гуманитарной миссии, страны Запада как в Сирии, так и на Украине нагло и беззастенчиво стремятся вывезти, а фактически похитить национальные богатства, в частности, нефть и зерно, пренебрегая благополучием простых граждан. В результате таких безответственных действий западной коалиции все более реалистичной становится угроза продовольственного кризиса в развивающихся и беднейших странах мира», - заявил Горшенин в ходе совместного заседания МКШ.

По словам полковника, поставляемые официальному Киеву западные вооружения используются для обстрелов жилых кварталов и объектов критически важной инфраструктуры на Украине. Он добавил, что Вашингтон и Лондон формируют хаос в Европе в интересах спасения своих экономик от созданного ими же глобального кризиса.

Ранее сообщалось, что Горшенин назначен главой Национального центра управления обороной (НЦУО). На этом посту он сменил Михаила Мизинцева. В ходе заседания он заявил, что РФ продолжит помогать Сирии, несмотря на проведение спецоперации на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов