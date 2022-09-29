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«Спартак» разгромил «Зенит» со счетом 3:0 в матче Кубка России по футболу

Игнат Далакян
22:32 29.09.2022
Мячи забили Квинси Промес (79, 90+6) и Александр Соболев (87).
«Спартак» разгромил «Зенит» со счетом 3:0 в матче Кубка России по футболу
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
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Московский «Спартак» разгромил санкт-петербургский «Зенит» в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу.

Встреча группы В, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:0 в пользу «красно-белых». Мячи забили Квинси Промес (79, 90+6) и Александр Соболев (87), сообщает РИА Новости.

«Спартак» одержал предыдущую победу над клубом из Санкт-Петербурга 27 ноября 2017 года, тогда в матче чемпионата России «красно-белые» оказались сильнее со счетом 3:1. С того момента команды сыграли в 11 встречах в различных турнирах - «Зенит» одержал девять побед, еще дважды была зафиксирована ничья.

Матчи третьего тура группового этапа Кубка России начинаются с минуты молчания в память о жертвах массового убийства в школе Ижевска.

«Спартак» набрал 9 очков и продолжает оставаться лидером в турнирной таблице группы. Следом идут самарские «Крылья Советов» (6 очков), «Зенит» (3) и воронежский «Факел» (0). В четвертом туре «Спартак» 19 октября сыграет на выезде с «Факелом», а «Зенит» на следующий день примет «Крылья Советов».

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