В стране и мире Минфин до конца года направит триллион рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета Виктория Ивашечкина В частности, денежные средства пойдут на исполнение социальных обязательств и замещение государственных заимствований. © Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress Читайте нас на: Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился направить один триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита федерального бюджета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Минфину России в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 10 Федерального закона направить средства Фонда национального благосостояния на обеспечение сбалансированности федерального бюджета в объеме 1 000 000 000 тысяч рублей», - говорится в распоряжении. Средства, в частности, пойдут на исполнение социальных обязательств и замещение государственных заимствований, а также погашение госдолга. Ранее правительство РФ одобрило проект бюджета на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов. Кроме этого, Михаил Мишустин заявил, что российские власти найдут решения для формирования бюджета страны, несмотря на масштаб ограничительных мер в отношении России, а также стремление западных стран заблокировать работу в торгово-экономической сфере. Экспертное мнение и аналитика