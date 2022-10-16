Минздрав ФРГ прогнозирует закрытие больниц из-за цен на газ

По данным СМИ, больницы в Германии оказались под угрозой закрытия из-за роста цен на энергоносители.

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Больницы в Германии оказались на грани закрытия из-за роста цен на газ и другие энергоносители. О критическом положении немецкой медицины министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах рассказал в эфире Tagesshau.

«Больницы находятся в особом положении. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему радикально, их закроют», — заявил министр.

Глава немецкого Минздрава сообщил о запланированных переговорах с министром финансов Кристианом Линдером о поддержке больниц ФРГ. По словам Лаутербаха, это может быть адресная поддержка для компенсации затрат на оплату счетов на электроэнергию.

На вопрос телеканала, о какой сумме может идти речь, министр отказался сделать официальное заявление о размере дополнительной поддержки больниц до встречи в Минфине. И кроме того заявил, что пока не считает целесообразным создавать специальный фонд для больниц ФРГ.