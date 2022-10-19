Совет Федерации утвердил указ Путина о введении военного положения на новых территориях

Военное положение вводится с 00:00 20 октября 2022 года.

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Совет Федерации утвердил указ президента РФ Владимира Путина о введении военного положения на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

«За» проголосовали 159 членов Совфеда, против - ни одного, воздержавшихся тоже нет.

Путин ввел военное положение на новых территориях страны сегодня. О своем решении глава российского государства объявил на заседании Совбеза РФ.

В соответствии с президентским указом власти новых регионов могут действовать по максимальному уровню реагирования в соответствии с законом «О военном положении». На территории этих четырех субъектов создается территориальная оборона со своими штабами.