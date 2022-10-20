Аксенов сообщил, в случае чего могут измениться правила въезда и выезда из Крыма

Он отметил, что будет принимать решение исходя из складывающейся обстановки.

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что правила въезда и выезда с полуострова могут быть изменены в случае необходимости проведения мероприятий, которые будут направлены на сохранение жизни граждан.

«Будет необходимо изменить правила въезда и выезда, если это будет целесообразно для сохранения жизни и здоровья людей и ускорения каких-то решений, мероприятий, проведения каких-то операций, то все это будет делаться без всякой бюрократии, занимает у меня одну минуту», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Аксенов отметил, что будет принимать решение исходя из складывающейся обстановки.

Накануне президент России Владимир Путин обозначил разницу уровней реагирования в новом указе о военном положении в регионах страны. Так, максимальный уровень реагирования предусмотрен на территории народных республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Средний уровень - в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе. Режим повышенной готовности отныне будет действовать на территории остальных регионов Центрального и Южного федеральных округов.