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США расформировали подразделение ВВС, помогавшее строить военные базы на Ближнем Востоке

Максим Крюков
10:45 20.10.2022
Как отметил телеканал Al Arabiya, США в связи с нынешним состоянием отношений с Россией и Китаем приходится вносить изменения в военный потенциал и постепенно сокращать свое присутствие в Ближневосточном регионе.
США расформировали подразделение ВВС, помогавшее строить военные базы на Ближнем Востоке
© Фото: Liu Jie, Xinhua, GlobalLookPress
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Командование Соединенных Штатов Америки расформировало подразделение Военно-воздушных сил, которое участвовало в возведении взлетно-посадочных полос на военных базах в Афганистане, Ираке, Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Ранее на авиабазе ВВС США Эль-Удейд в Катаре, которая является крупнейшей американской военной базой на Ближнем Востоке, прошла церемония завершения службы 557-й экспедиционной роты саперов RED HORSE. Кроме того, в сентябре прекратила свое существование 816-я экспедиционная эскадрилья транспортной авиации.

Как отметил телеканал, несмотря на то, что военнослужащие США остаются на Ближнем Востоке, Соединенным Штатам в связи с нынешним состоянием отношений с Россией и Китаем приходится вносить изменения в военный потенциал и постепенно сокращать свое присутствие в Ближневосточном регионе.

Ранее обозреватель Bloomberg сделал предположение, что США могут потерпеть поражение в противостоянии с Россией, Ираном и Китаем, если конфликты с этими странами произойдут практически одновременно. По его мнению, напряженная ситуация вокруг Украины, Тайваня и на Ближнем Востоке может перерасти в глобальную битву, в которой США придется выбирать приоритетное для себя направление.

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