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США могут потерпеть поражение в противостоянии с Россией, Ираном и Китаем, если конфликты с этими странами произойдут практически одновременно. Такое предположение сделал обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

«Представьте себе сценарий, при котором через год, два или три мир сотрясают войны от Европы до Тихого океана. Идея не так абсурдна, как вы думаете. Никогда еще США не сталкивались с такой перспективой краткосрочной военной конфронтации на нескольких отдельных театрах», — рассуждает Брэндс.

По его мнению, напряженная ситуация вокруг Украины, Тайваня и на Ближнем Востоке может перерасти в глобальную битву, в которой США придется выбирать приоритетное для себя направление.

Хэл Брэндс отметил, что конфликт на Украине является крупнейшим за последние поколения в Европе. Он спровоцировал борьбу между великими державами.

Ранее официальный Киев признал, что российской спецоперации на Украине противостоит Североатлантический альянс, «фактически армия НАТО». Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина подтвердила, что Украина откажется от мира, пока Россия все еще представляет какую-либо военную угрозу.