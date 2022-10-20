Президент Швейцарии Кассис приехал на Украину

По его словам, он намерен получить представление о военной и гуманитарной ситуации, а также о подготовительной работе по восстановлению Украины.

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Президент Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл на Украину. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте, добавив, что планирует получить сведения об обстановке в военной и гуманитарной сферах Киева.

«Снова на Украине, спустя год после моего последнего визита на Украину. Цель: на месте получить представление о военной ситуации, гуманитарной ситуации и подготовительной работе по восстановлению страны», - написал он.

В июле этого года в ходе международной конференции, которая состоялась в швейцарском городе Лугано, украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением по началу восстановительных работ до завершения боевых действий. В свою очередь, премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов. Главным источником его финансирования киевские власти видят активы российских граждан, которые были заблокированы на зарубежных счетах. На втором месте - гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров.

Накануне стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев, который должен был состояться 20 октября. Как передает немецкая газета Bild, соответствующее решение по поездке в украинскую столицу в Берлине объяснили соображениями безопасности.