Президент Германии Штайнмайер отменил визит в Киев
Соответствующее решение в Берлине объяснили соображениями безопасности.
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в украинскую столицу, который должен был состояться 20 октября, передает немецкая газета Bild.
Как утверждается, соответствующее решение по поездке в Киев в Берлине объяснили соображениями безопасности.
По данным издания, отменить поездку на Украину управлению президента Германии посоветовали в МИД, МВД и органах безопасности ФРГ. Также отмечается, что такие меры вызвали негативную реакцию в Киеве.
Источник в украинском правительстве заявил изданию, что пока лидер Германии отменяет свою поезду в Киев, большое количество международных дипломатов стремятся посетить украинскую столицу.