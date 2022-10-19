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Президент Германии Штайнмайер отменил визит в Киев

Анна Назайкина
21:01 19.10.2022
Соответствующее решение в Берлине объяснили соображениями безопасности.
Президент Германии Штайнмайер отменил визит в Киев
© Фото: Christoph Schmidt dpa, Globallookpress
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в украинскую столицу, который должен был состояться 20 октября, передает немецкая газета Bild.

Как утверждается, соответствующее решение по поездке в Киев в Берлине объяснили соображениями безопасности.

По данным издания, отменить поездку на Украину управлению президента Германии посоветовали в МИД, МВД и органах безопасности ФРГ. Также отмечается, что такие меры вызвали негативную реакцию в Киеве.

Источник в украинском правительстве заявил изданию, что пока лидер Германии отменяет свою поезду в Киев, большое количество международных дипломатов стремятся посетить украинскую столицу.

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