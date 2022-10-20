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Дрон против танка: кадры уничтожения техники ВСУ с БПЛА

06:30 20.10.2022
Координаты целей передавались военнослужащим с БПЛА в режиме реального времени.
© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ
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Минобороны России показало кадры уничтожения украинского вооружения, бронированной и специальной техники в зоне спецоперации. Цели поражались про помощи беспилотных летательных аппаратов.

Военнослужащие Воздушно-десантных войск уничтожили буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобильную военную технику подразделений Вооруженных сил Украины. Координаты целей передавались с БПЛА в режиме реального времени.

Ранее МО РФ показало кадры уничтожения при помощи беспилотников украинских диверсионно-разведывательных групп.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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