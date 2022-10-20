Дрон против танка: кадры уничтожения техники ВСУ с БПЛА
Координаты целей передавались военнослужащим с БПЛА в режиме реального времени.
© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ
Минобороны России показало кадры уничтожения украинского вооружения, бронированной и специальной техники в зоне спецоперации. Цели поражались про помощи беспилотных летательных аппаратов.
Военнослужащие Воздушно-десантных войск уничтожили буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобильную военную технику подразделений Вооруженных сил Украины. Координаты целей передавались с БПЛА в режиме реального времени.
Ранее МО РФ показало кадры уничтожения при помощи беспилотников украинских диверсионно-разведывательных групп.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.