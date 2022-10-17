Опубликованы кадры уничтожения диверсантов ВСУ при помощи беспилотников

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции. При помощи беспилотных летательных аппаратов были обнаружены украинские диверсионно-разведывательные группы, а также бронированная техника ВСУ, замаскированная в лесополосе.

Военнослужащие ВДВ нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами. Были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей, а также живая сила противника.

«Находясь на передовых позициях под непрерывным огнем артиллерии противника я руководил обороной полка, при попытках прорыва неонацистов многократным численным превосходством. Подчиненный личный состав полка, проявляя мужество и героизм, отразил 12 атак противника. Противник при этом понес критические потери в вооружении и личном составе, и в последующим отказал от дальнейших действий», - рассказал начальник штаба воздушно-десантного соединения Александр.

Ранее «Звезда» уже показывала, как самоходки ВДВ громят врага в зоне спецоперации. САУ 2С9 «Нона» уничтожают живую силу, военную технику и пункты управления украинскими войсками.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов