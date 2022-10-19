В стране и мире Власти Херсонской области разослали жителям СМС с призывом срочной эвакуации Максим Крюков В тексте рассылки говорится, что ожидаются обстрелы ВСУ по жилым кварталам. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Жители Херсонской области получили СМС-сообщения, в котором власти региона призвали людей срочно эвакуироваться в связи с угрозой обстрелов со стороны украинских войск по жилым кварталам. «Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 07:00 автобусы от речпорта на левый берег», - говорится в тексте рассылки. Также в сообщении указан телефонный номер для обратной связи. Достоверность этой информации подтвердил ТАСС представитель экстренных служб региона. Накануне командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин в интервью «Звезде» заявил, что российские военнослужащие обеспечат безопасный и своевременный выезд жителей Херсонской области. Как отметил командующий, ВС РФ будут исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и российских военных. Экспертное мнение и аналитика