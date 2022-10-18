Армия Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения Анна Назайкина Он добавил, что создаются резервы и возводятся оборонительные позиции. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В данный момент идет наращивание состава российской группировкой войск. Об этом в интервью «Звезде» рассказал командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин. Было добавлено, что создаются резервы и возводятся оборонительные позиции по всей линии боевого соприкосновения. «В настоящее время Объединенной группировкой войск принимаются меры по наращиванию боевого и численного состава соединений и воинских частей, созданию дополнительных резервов, оборудованию оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения», - сказал Суровикин. Также он обратил внимание на то, что ВС РФ продолжают наносить удары высокоточным оружием по военным объектам, а также объектам инфраструктуры, которые оказывают влияние на боеспособность ВСУ. Экспертное мнение и аналитика