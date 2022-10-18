Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
В данный момент идет наращивание состава российской группировкой войск. Об этом в интервью «Звезде» рассказал командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.
Было добавлено, что создаются резервы и возводятся оборонительные позиции по всей линии боевого соприкосновения.
«В настоящее время Объединенной группировкой войск принимаются меры по наращиванию боевого и численного состава соединений и воинских частей, созданию дополнительных резервов, оборудованию оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения», - сказал Суровикин.
Также он обратил внимание на то, что ВС РФ продолжают наносить удары высокоточным оружием по военным объектам, а также объектам инфраструктуры, которые оказывают влияние на боеспособность ВСУ.