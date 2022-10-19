Под руководством старших товарищей: кадры боевой подготовки мобилизованных под Самарой

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Занятия по боевому слаживанию проходят с мобилизованными гражданами в Самарской области. Практические действия отрабатываются на полигоне Новая Бинарадка.

Под руководством опытных офицеров и инструкторов личный состав выполняет боевые стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов ПК, гранатометов РПГ-7В, снайперских винтовок СВД и тренирует способы передвижения на поле боя. Также военнослужащие совершенствуют навыки по специальной подготовке, минно-взрывному делу и тактической медицине.

Накануне сообщалось, что на полигоне в Хабаровском крае проходит подготовка мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине. Резервисты учились вести огонь по целям из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». Также мобилизованные выполнили задачи по корректировке огня и провели боевое слаживание в составе артиллерийских расчетов.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов