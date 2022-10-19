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Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО в районе Северной стороны

Максим Крюков
08:22 19.10.2022
По предварительной информации, был сбит беспилотный летательный аппарат в районе аэродрома Бельбек.
Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО в районе Северной стороны
© Фото: A.Savin, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе снова сработала система противовоздушной обороны в районе Северной стороны.

«В Севастополе вновь отработала система ПВО в районе Северной стороны», - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, был сбит беспилотный летательный аппарат в районе аэродрома Бельбек. С 2014 года пассажирские рейсы на нем не осуществляются, аэродром обслуживает только самолеты Воздушно-космических сил России.

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