Маск объяснил важность Крыма для России

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Американский миллиардер и основатель корпорации SpaceX Илон Маск подчеркнул важность Крыма для России и предупредил об опасности ядерной войны. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно точно рассматривается Россией как ключевая часть России. Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, так как это южная военно-морская база. С ее точки зрения потеря Крыма - это то же самое, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора», - написал он.

Ранее Илон Маск опубликовал свой мирный план по Украине, предложив признать Крым российским, повторить референдумы в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области под контролем ООН и закрепить за Киевом нейтральный статус. Инициативы Маска вызвали шквал критики со стороны украинских чиновников, в том числе нецензурную брань.