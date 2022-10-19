«Ведомости»: в правительстве обсуждают ликвидацию «Роснано»

При этом решение о судьбе госкомпании еще не принято, поскольку оно зависит от мнения президента РФ Владимира Путина.

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Российское правительство обсуждает перспективу ликвидации «Роснано». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова трех федеральных чиновников и собеседника, близкого к компании.

Источники указали на фактическую утрату госкомпанией возможности самостоятельно обслуживать собственные обязательства после введения антироссийских санкций.

«В правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях - предложили рассмотреть прекращение деятельности компании», - приводит издание слова федеральных чиновников.

Утверждается, что так министр финансов Антон Силуанов описал ситуацию с будущим госкомпании президенту России Владимиру Путину.

Издание также объясняет, что стратегия ликвидации предполагает более интенсивную реализацию активов и сохранение той части портфельных компаний «Роснано», требуемых для технологического развития страны. При этом решение о судьбе госкомпании еще не принято, поскольку оно зависит от мнения Владимира Путина.

Напомним, в 2020 году совет директоров «Роснано» избрал Сергея Куликова на место Анатолия Чубайса. Вскоре Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы корпорации Чубайса на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

В марте 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что Чубайс покинул должность по собственному желанию.

В июне этого года Путин впервые принял в Кремле нового главу «Роснано» Сергея Куликова. В ходе встречи российский лидер напомнил, что одной из главных задач должно быть оздоровление финансовой ситуации в компании.