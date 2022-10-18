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Трассеры в ночи: как мобилизованные тренируются воевать в темное время суток

10:28 18.10.2022
Когда подготовка и проведение боевого слаживания завершатся, мобилизованные приступят к контролю и обороне освобожденных территорий. Также они будут действовать в составе подразделений усиления и резерва. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России публикует кадры занятий по боевой подготовке экипажей танков и других боевых бронированных машин в темное время суток. Занятия проходят в тыловой зоне специальной военной операции.

Боевая подготовка интенсивна. Отработав нормативы днем, военнослужащие приступают к ночным стрельбам.

«Экипажи танков Т-80 отрабатывают огневое поражение противника ночью, выполняя стрельбу из 125-мм пушки, спаренного и зенитного пулеметов. Мишени, имитирующие бронетехнику, гранатометные расчеты и вертолеты противника, расположены на дистанции до двух километров. Экипажи боевых разведывательных машин БРМ-2АМ ведут огонь из пушки и пулемета по целям на дальности от 500 до 900 метров», - говорится в сообщении. 

Еще мобилизованные граждане ведут огонь ночью из автоматов АК-12 и АК-74. Они делают это как с приборами ночного видения, так и без, а также в различных положениях - стоя, с колена и лежа. 

Когда подготовка и проведение боевого слаживания завершатся, мобилизованные приступят к контролю и обороне освобожденных территорий. Также они будут действовать в составе подразделений усиления и резерва. 

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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