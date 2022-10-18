Трассеры в ночи: как мобилизованные тренируются воевать в темное время суток

Когда подготовка и проведение боевого слаживания завершатся, мобилизованные приступят к контролю и обороне освобожденных территорий. Также они будут действовать в составе подразделений усиления и резерва.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры занятий по боевой подготовке экипажей танков и других боевых бронированных машин в темное время суток. Занятия проходят в тыловой зоне специальной военной операции.

Боевая подготовка интенсивна. Отработав нормативы днем, военнослужащие приступают к ночным стрельбам.

«Экипажи танков Т-80 отрабатывают огневое поражение противника ночью, выполняя стрельбу из 125-мм пушки, спаренного и зенитного пулеметов. Мишени, имитирующие бронетехнику, гранатометные расчеты и вертолеты противника, расположены на дистанции до двух километров. Экипажи боевых разведывательных машин БРМ-2АМ ведут огонь из пушки и пулемета по целям на дальности от 500 до 900 метров», - говорится в сообщении.

Еще мобилизованные граждане ведут огонь ночью из автоматов АК-12 и АК-74. Они делают это как с приборами ночного видения, так и без, а также в различных положениях - стоя, с колена и лежа.

Когда подготовка и проведение боевого слаживания завершатся, мобилизованные приступят к контролю и обороне освобожденных территорий. Также они будут действовать в составе подразделений усиления и резерва.

Ранее «Звезда» показала, как проходят снайперские дуэли на передовой спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов