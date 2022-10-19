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Песков прокомментировал возможность создания нового федерального округа в России

Виктория Ивашечкина
07:48 19.10.2022
По словам представителя Кремля, в новых регионах страны «сейчас особенное положение».
Песков прокомментировал возможность создания нового федерального округа в России
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сообщил, может ли быть принято решение о создании нового федерального округа. По его словам, на процесс интеграции новых регионов в российское правовое поле уйдет определенное время.

«Какие будут приняты решения главой государства, я не могу сейчас сказать», - отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

По его словам, в новых регионах России «сейчас особенное положение».

«Начался процесс их интеграции в правовое, экономическое поля нашей страны. На это уйдет какое-то время. Со временем уже будет конфигурация вся прорисовываться», - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, президент России Владимир Путин в начале октября подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Ранее в них прошли референдумы, по итогам которых большинство населения поддержало присоединение к России.

Накануне в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике объявили о прекращении пограничного контроля с соседними субъектами России. Так, руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подчеркнул, что ЛНР не осуществляет пограничный и таможенный контроль на своих пунктах пропуска еще с 11 октября.

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