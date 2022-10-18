В ДНР и ЛНР объявили о прекращении пограничного контроля с другими субъектами России

В ДНР пограничный и таможенный контроль с другими регионами страны прекращен сегодня, а в ЛНР еще с 11 октября.

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В Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике объявили о прекращении пограничного контроля с соседними субъектами России.

«МГБ Донецкой Народной Республики открывает все пункты перехода с территорией других субъектов Российской Федерации и более не осуществляет пограничный контроль», - написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник, в свою очередь, заявил ТАСС, что представляемая им республика не осуществляет пограничный и таможенный контроль на своих пунктах пропуска еще с 11 октября.

Оставшиеся там пограничники, как уточнил Пасечник, лишь охраняют имущество.

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