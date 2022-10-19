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Позаботиться о нуждающихся: в детсадах Запорожской области готовятся к отопительному сезону

07:26 19.10.2022
Кроме этого, в ближайшие недели в Запорожье российские власти запустят газовую магистраль.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Мелитопольском районе Запорожья отопление пришло в детские сады. Котельные в регионе сейчас работают на угле, либо на пеллетах. Еще до присоединения территории к России Украина отрезала газовую линию. В ближайшие недели в Запорожье российские власти запустят газовую магистраль. Стоимость коммунальных услуг при этом станет в несколько раз дешевле, чем было при Украине.

Угольные котельные хотят заменить на газовые из соображений экономии. Это позволит местным властям распределить свободные средства на наиболее острые нужды региона. Сегодня процент готовности к отопительному сезону по области составляет 80%.

«Сложности, в основном, технические. При Украине котлы, которые здесь были установлены, были старые, неэкономичными. Плюс ко всему, использовались так называемые пеллеты. Что касается технического состояния, мы уже подключили два детских садика. Отопление идет. К концу недели абсолютно во всех детских садах уже будет тепло», - рассказал глава Акимовской администрации Мелитопольского района Максим Зубарев.

По словам заведующей детским садом Светланы Мартыненко, в каждой группе есть свой термометр. В группах пока тепло, так как на улицах часто бывает солнце, отметила женщина.

«Батареи еще старые, чугунные. Поэтому у нас тепло. Деткам достаточно», - подчеркнула Мартыненко.

При активном содействии российской стороны Мелитополь возвращается к мирной жизни. В частности, возобновляется работа полиции: новые отделы формируют из российских специалистов и добровольцев. Украинские порядки постепенно уходят в прошлое. В Мелитополь приходит российский закон.

Пришли российские стандарты и в мелитопольскую медицину: у врачей будет достойная зарплата, а граждане смогут получить бесплатное лечение.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Максим Низкодубов, Николай Баранов.

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