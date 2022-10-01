В стране и мире Путин отметил общность Москвы и Пекина в построении демократичного и справедливого миропорядка Егор Левин Президент РФ отметил, что отношения России и Китая развиваются динамично и в направлении плодотворного партнерства. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин в своем поздравительном сообщении Си Цзиньпину по поводу 73-й годовщины образования КНР отметил общность Москвы и Пекина в построении демократичного и справедливого миропорядка. Путин отметил, что отношения двух стран развиваются динамично и в направлении плодотворного партнерства. «Несмотря на сложность международной обстановки, мы успешно сотрудничаем на самых различных направлениях, объединяем усилия в целях построения более демократичного и справедливого мирового порядка, противодействия современным угрозам и вызовам», - говорится в сообщении российского лидера. Ранее посол КНР заявил, что Россия и Китай активно развивают диалог в сфере туризма. В будущем страны ждут широкие перспективы для развития сотрудничества в данной области, считает Чжан Ханьхуэй. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика