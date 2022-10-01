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Путин отметил общность Москвы и Пекина в построении демократичного и справедливого миропорядка

Егор Левин
09:09 01.10.2022
Президент РФ отметил, что отношения России и Китая развиваются динамично и в направлении плодотворного партнерства.
Путин отметил общность Москвы и Пекина в построении демократичного и справедливого миропорядка
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин в своем поздравительном сообщении Си Цзиньпину по поводу 73-й годовщины образования КНР отметил общность Москвы и Пекина в построении демократичного и справедливого миропорядка.

Путин отметил, что отношения двух стран развиваются динамично и в направлении плодотворного партнерства.

«Несмотря на сложность международной обстановки, мы успешно сотрудничаем на самых различных направлениях, объединяем усилия в целях построения более демократичного и справедливого мирового порядка, противодействия современным угрозам и вызовам», - говорится в сообщении российского лидера.

Ранее посол КНР заявил, что Россия и Китай активно развивают диалог в сфере туризма. В будущем страны ждут широкие перспективы для развития сотрудничества в данной области, считает Чжан Ханьхуэй.

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