Посла Украины вызвали в МИД Казахстана из-за слов о русских

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Посол Украины Петр Врублевский вызван в МИД Казахстана, ему выражен протест в связи с высказываниями о русских. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Врублевский 21 августа дал интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором, в частности, заявил, что киевский режим стремится убивать как можно больше русских.

«Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства», - говорится в сообщении МИД.

Отмечается также, что подобные действия наносят урон дружественным отношениям между государствами.

Ранее заявления Врублевского осудили члены Ассамблеи народа Казахстана, назвав их недопустимыми и неприемлемыми. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана, в свою очередь, призвала объявить посла персоной нон грата.