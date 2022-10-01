Песков объяснил перенос срочного призыва перегруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации
© Фото: ТРК "Звезда"
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Песков объяснил перенос срочного призыва перегруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации
© Фото: ТРК "Звезда"
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